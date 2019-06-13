УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков на матче Украина - Сербия

Новости спорта: Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит все нарушения 18 июля.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины. Причина - поведение болельщиков на матче четвертого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020 с Сербией (5:0). Об этом сообщает сайт УЕФА.

Украинская сторона обвиняется в использовании на стадионе пиротехники, бросании предметов на поле, блокировании проходов на лестнице и плохом освещении арены.

Все вышеуказанные нарушения 18 июля рассмотрит дисциплинарный комитет УЕФА.

Напомним, матч Украина - Сербия (5:0) сыграли 7 июня на «Арене Львов».