Сборная Сербии осталась без главного тренера

Новости спорта: Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 остался без тренера.

Футбольный союз Сербии прекратил сотрудничество с главным тренером национальной команды Младеном Крстаичем. Об этом сообщает сайт ФСС.

Сербская сборная под руководством 45-летнего специалиста набрала 4 очка в трех стартовых турах группового этапа отбора Евро-2020. Сборная Сербии занимает третье место в группе В квалификации чемпионата Европы.

Имя нового тренера пока не сообщается.

Напомним, 7 июня сборная Украины на «Арене Львов» разгромила сербов со счетом 5:0. Выездная встреча состоится 17 ноября.