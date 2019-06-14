Альбасете Зозули проиграл первый матч плей-офф за выход в Примеру

Новости спорта: Альбасете в первом переходном матче плей-офф за выход в Сегунду проиграл «Мальорке» на выезде

«Альбасете» в первом переходном матче плей-офф за выход в Сегунду проиграл «Мальорке» на выезде.

«Островитяне» дважды забили по голу в каждом из таймов. Украинский нападающий Роман Зозуля провел на поле весь матч.

Ответная встреча состоится 16 июня.

В первом матче 1/2 финала за выход в Ла Лигу команда украинца Романа Зозули оказалась слабее Мальорки (2:0).

Стоит отметить, что Зозуля провел на поле все 90 минут. Ответный матч состоится 16 июня.

Мальорка – Альбасете 2:0

Голы: Суарес, 23, Родригес, 89

Мальорка: Рейна, Антонио Раильо, Эступиньян, Вальент, Састре, Родригес, Суарес (Кабрера, 72), Севилья (Баба, 90), Пратс (Алекс Лопес, 75), Джуниор, Педраса

Альбасете: Надаль, Техеро, Горосито, Фран Гарсия, Хентилетти, Сусаета (Мальса, 82), Торрес, Фебас, Зозуля, Манай (Акунья, 67; Вальдеррама, 86), Бела

В другом матче «Депортиво» в первой игре обыграл «Малагу» Евгения Селезнева и Густаво Бланко Лещука.