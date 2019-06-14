Новичок чемпионата Турции хочет подписать форварда сборной Украины

Новости спорта: Форвард сборной Украины Артем Кравец может перейти в Денизлиспор.

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец может перейти в Денизлиспор, информирует Sabah.

Новичок турецкой Суперлиги намерен усилить состав перед началом сезона и хочет подписать украинского форварда.

Кравец перешел в Кайсериспор в январе 2018-го на правах свободного агента из Динамо. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 27 поединков в футболке "желто-красных", отличившись восемью голами и одним ассистом.

Действующий контракт нападающего с Кайсериспором рассчитан до июня 2021 года.

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