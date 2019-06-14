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Фенербахче начал переговоры по трансферу Коноплянки

Фенербахче начал переговоры по трансферу Коноплянки
18:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Нынешним летом полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может перейти в "Фенербахче".

Турецкий клуб начал переговоры с "Шальке" сразу после завершения матчей сборных. Коноплянка оформил дубль в поединке с Сербией (5:0).

Сам "Шальке" намерен избавиться от Коноплянки. Контракт украинца действует до 2020 года, трансферная стоимость – 6,5 млн евро.

В прошедшем сезоне Коноплянка провел за "Шальке" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Украинец выступает за клуб из Гельзенкирхена с 2016 года.

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"Фенербахче" в чемпионате Турции занял шестое место и в следующем сезоне в еврокубках не сыграет.

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ФК Фенербахче, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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