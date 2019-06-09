"Были сомнения": Коноплянка отреагировал на поцелуй Зинченко

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отпустил шутку в сторону партнера по команде Александре Зинченко. После эпизода в эфире телеканала Футбол 1, когда Зинченко поцеловал журналистку, в студию пришел Коноплянка.
Ведущие рассказали о поцелуе Зинченко, а Коноплянка в шутку уточнил не мужского ли пола человека поцеловал его партнер по сборной.
В студии состоялся следующий диалог:
- Как там в раздевалке после матча?
- Да Зина уже танец один станцевал
- И поцеловал даже кое-кого в нашей студии.
- Да? Мужской пол?
- Нет, женский.
- А, все-таки в эту сторону, да? А то были сомнения.
Напомним, что западные СМИ уже приписали Зинченко роман с поцелованной журналисткой.