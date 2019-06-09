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"Были сомнения": Коноплянка отреагировал на поцелуй Зинченко

"Были сомнения": Коноплянка отреагировал на поцелуй Зинченко
05:02 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Евгений Коноплянка давно соревнуется в чувстве юмора с Александром Зинченко.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отпустил шутку в сторону партнера по команде Александре Зинченко. После эпизода в эфире телеканала Футбол 1, когда Зинченко поцеловал журналистку, в студию пришел Коноплянка.

Ведущие рассказали о поцелуе Зинченко, а Коноплянка в шутку уточнил не мужского ли пола человека поцеловал его партнер по сборной.

В студии состоялся следующий диалог:

- Как там в раздевалке после матча?

- Да Зина уже танец один станцевал

- И поцеловал даже кое-кого в нашей студии.

- Да? Мужской пол?

- Нет, женский.

- А, все-таки в эту сторону, да? А то были сомнения.

Напомним, что западные СМИ уже приписали Зинченко роман с поцелованной журналисткой.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, УАФ.
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