Тоттенхэм планирует усилить состав молодыми талантами

Новости спорта: Команда может кардинально омолодить состав.

Главный тренер английского Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет подписать четырех молодых футболистов, с целью омолаживания состава. Об этом сообщает The Guardian.

"В шорт-лист Почеттино попали такие молодые исполнители, как: Райан Сессеньон (Фулхэм), Донни ван де Бек (Аякс), Танги Ндомбеле (Лион) и Николо Дзаньоло (Рома).

Однако, президент "шпор" Даниэль Леви не желает выделять крупную сумму средств на покупку данных игроков. У Почеттино с Леви произошел конфликт по данному поводу", - сообщает источник.

Тоттенхэм уже второе трансферное окно не подписывает новичков. Команда потратила крупную сумму средств на строительство нового стадиона.

Минувший сезон АПЛ подопечные Маурисио Почеттино завершили на 4-м месте. В финале Лиги Чемпионов "шпоры" уступили Ливерпулю (2:0).