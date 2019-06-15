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Тоттенхэм планирует усилить состав молодыми талантами

Тоттенхэм планирует усилить состав молодыми талантами
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Команда может кардинально омолодить состав.

Главный тренер английского Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет подписать четырех молодых футболистов, с целью омолаживания состава. Об этом сообщает The Guardian.

"В шорт-лист Почеттино попали такие молодые исполнители, как: Райан Сессеньон (Фулхэм), Донни ван де Бек (Аякс), Танги Ндомбеле (Лион) и Николо Дзаньоло (Рома).

Однако, президент "шпор" Даниэль Леви не желает выделять крупную сумму средств на покупку данных игроков. У Почеттино с Леви произошел конфликт по данному поводу", - сообщает источник.

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Тоттенхэм уже второе трансферное окно не подписывает новичков. Команда потратила крупную сумму средств на строительство нового стадиона.

Минувший сезон АПЛ подопечные Маурисио Почеттино завершили на 4-м месте. В финале Лиги Чемпионов "шпоры" уступили Ливерпулю (2:0).

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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