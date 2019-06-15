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Суббота, 15.06.2019
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Украина - Республика Корея: где и когда смотреть финал ЧМ-2019 U-20 по футболу

Украина - Республика Корея: где и когда смотреть финал ЧМ-2019 U-20 по футболу
09:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта: 15 июня сборная Украины сыграет с Южной Кореей за звание чемпиона мира U-20.

В финале мирового первенства (игроки до 20 лет) в Лодзи сойдутся сборные Украины и Республики Корея.

Поединок Украина - Республика Корея, который начнется в 19.00 по киевскому времени, болельщики смогут увидеть на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ и цифровой платформе Общественного UA: СПОРТ.

Финальную встречу будет обслуживать судейская бригада из США. Главный арбитр матча - 37-летний Исмаил Ельфатх. На линиях ему будут помогать Кайл Аткинс и Кори Паркер. В качестве четвертого арбитра выступит Абделькадер Зитуни из Таити. Обеспечивать рефери помощью системы VAR будут Алан Келли, Райан Макенди из Ирландии, Павел Рачковский из Польши и Фолио Моеаки из Тонги.

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Как сообщалось, бронзовые награды мирового первенства-2019 выиграла юношеская команда Эквадора, которая в Гдыне в дополнительное время нанесла поражение своим сверстникам из Италии - 1:0.

Отметим, что сборные Украины и Республики Корея впервые вышли в финал чемпионата мира U20.

Титулом действующего победителя юношеского первенства мира U20 владели футболисты Англии, которые на этот раз не смогли квалифицироваться в финальный турнир.

Напомним, на групповой стадии нынешнего чемпионата "сине-желтые" победили своих сверстников из США (2:1), Катара (1:0) и сыграли вничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), а в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 1:0 обыграли команды Колумбии и Италии.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20.
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