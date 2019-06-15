Сарри подпишет двухлетний контракт с Ювентусом

Будущий тренер Ювентуса Маурицио Сарри получит двухлетний контракт в Турине, а Челси – 1,1 млн фунтов компенсации за специалиста, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Также у Ювентуса будет возможность продления контракта с Сарри на еще один сезон.
Юристы Сарри встретятся с Челси, чтобы обсудить, от какой части зарплаты он откажется при расторжении контракта по согласию обеих сторон.
В кампании-2018/19 итальянец привел Челси к финишу на третьем месте в Премьер-лиге, а также победе в Лиге Европы.