Сарри подпишет двухлетний контракт с Ювентусом

Новости спорта: Челси и Ювентус уже достигли договоренности по "трансферу" тренера.

Будущий тренер Ювентуса Маурицио Сарри получит двухлетний контракт в Турине, а Челси – 1,1 млн фунтов компенсации за специалиста, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Также у Ювентуса будет возможность продления контракта с Сарри на еще один сезон.

Юристы Сарри встретятся с Челси, чтобы обсудить, от какой части зарплаты он откажется при расторжении контракта по согласию обеих сторон.

В кампании-2018/19 итальянец привел Челси к финишу на третьем месте в Премьер-лиге, а также победе в Лиге Европы.