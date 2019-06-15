Скачать
Суббота, 15.06.2019
Украина - Республика Корея: где и когда смотреть финал ЧМ-2019 U-20 по футболу
Украина - Республика Корея: где и когда смотреть финал ЧМ-2019 U-20 по футболу
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
Фьюри - Шварц: результаты взвешивания (Видео)
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии в Будапеште
Украинские синхронистки выиграли Суперфинал Мировой серии

Сарри подпишет двухлетний контракт с Ювентусом

Сарри подпишет двухлетний контракт с Ювентусом
12:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Челси и Ювентус уже достигли договоренности по "трансферу" тренера.

Будущий тренер Ювентуса Маурицио Сарри получит двухлетний контракт в Турине, а Челси – 1,1 млн фунтов компенсации за специалиста, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Также у Ювентуса будет возможность продления контракта с Сарри на еще один сезон.

Юристы Сарри встретятся с Челси, чтобы обсудить, от какой части зарплаты он откажется при расторжении контракта по согласию обеих сторон.

Гвардиола отклонил предложение Ювентуса

В кампании-2018/19 итальянец привел Челси к финишу на третьем месте в Премьер-лиге, а также победе в Лиге Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик - второй в рейтинге чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
02 Эквадор обыграл Италию в матче за "бронзу" ЧМ-2019 по футболу U-20
03 Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал ЧМ-2019 U-20
04 УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
05 Челси определяется с главным тренером: названы кандидаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь