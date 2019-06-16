Петраков о сборной Украины U-20: Горжусь, что я тренировал эту команду

Новости спорта: Тренер молодежной сборной Украины Александр Петраков добыл важнейшую историческую победу для всего украинского футбола.

В финале молодежного чемпионата мира Украина обыграла Южную Корею 3:1 и впервые в истории стала чемпионом мира среди команд U-20.

Главный тренер украинской сборной Александр Петраков поделился впечатлениями от победы и ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции.

- Я еще ничего полностью не осознал. Наверное, все придет позже. Это был самый важный матч в моей жизни. Что чувствую? Я счастливый человек.

- Что вы думаете о сборной Кореи?

- Еще на предматчевой пресс-конференции я говорил, что очень дисциплинированная команда, которая заслуженно добралась до финала. Поблагодарим Корею за великолепную игру сегодня, но я считаю, что вы должны спрашивать меня о нашей команде - чемпионе мира.

После матча позвонил наш президент Владимир Александрович Зеленский, поговорил с нашим капитаном и поздравил нашу команду. Позвонил Шевченко. Скажу откровенно - это заслуга всей Федерации футбола. Нам помогало много людей. В первую очередь - это мои помощники. Это победа всего украинского футбола. Огромное спасибо Польше. Мы здесь были как дома. Не было ни одного негативного высказывания. Это также огромная заслуга польского народа.

- До сих пор Сикан был лучшим бомбардиром команды с 4 мячами, а Супряга не забил ни одного. Как вы прочувствовали, что сегодня он забьет два гола? Какие нашли слова?

- Сейчас очень много журналистов, которых я называю "пугалками". Они считают проценты, но в футболе никто не отменял чуйку. Чувствовал, что нужно поставить Супрягу и Цитаишвили. Чувствовал, что нужно поставить Хахлева. После выигрышной игры с Италией сделал изменения. О женщинах говорят, что они должны быть как непрочитанная книга. Таким должен быть и тренер. У меня была чуйка, но я решал не один, а со своими помощниками. Мы всегда принимаем решения вместе с тренерским штабом.

- У кого из ваших игроков может быть будущее в первой сборной Украины?

- Скажу вам по своему опыту. Выделять кого-то - это неблагодарное дело. Я с утра поговорил с ребятами. Сказал им, что у них может быть великолепное будущее. Они почувствовали, что такое мировой футбол. Нужно не бояться трудностей и идти дальше. Ни в коем случае нельзя останавливаться и выбирать для себя удобную среду. Нужно идти вперед. Я всегда говорю, что мы сильны командой. У нас была единая и дружная семья. Жаль, что завтра мы расстаемся. Мы стали как родственники. Как будет дальше, все зависит от футболистов.

- Вы были уверены в победе после пропущенного мяча?

- Я был уверен. Была досадная ошибка, но в футболе без ошибок ничего не бывает. Иначе все бы всегда играли на 0:0. Футбол состоит из цепочки ошибок. Сегодня я почему-то был уверен, что мы выиграем. И ребята это доказали. Горжусь, что я тренировал эту команду и этих ребят.

- Валерий Петраков не ваш родственник?

- Валерий Петраков - не мой родственник, но я его хорошо знаю. Это просто однофамилец. Он был хорошим футболистом.

- В 1977 году сборная СССР тоже побеждала на молодежном чемпионате мира. Какое у вас дальнейшее будущее?

- В 77-м году, когда наша сборная тоже стала чемпионом мира, там играли мои друзья - Бессонов, Сопко, Каплун. Было много украинских ребят. Это единственное чемпионство СССР. Вы сами понимаете, что такое Украина. Это грандиозный успех. Молодые ребята показали, что можно добиваться успеха, даже не имея материальных благ, как в других странах. Что касается моего будущего, то я уже набрал команду 2003 года рождения. Это U-16, После отпуска продолжу с ней работать.