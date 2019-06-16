Супряга может вернуться в СК Днепр-1

Новости спорта: Герой финального матча на молодежном Чемпионате мира Владислав Супряга может уйти в аренду в СК Днепр-1.

Как стало известно Sport Arena, Динамо и СК Днепр-1 обсудили аренду форварда Владислава Супряги на сезон 2019/20. Встреча представителей клубов состоялась еще до финального матча чемпионата мира U-20.

Отметим, что в финальном матче мирового первенства против Южной Кореи (3:1) Супряга отметился дублем и помог сборной Украине впервые в истории стать чемпионом мира.

Супряга перешел в Динамо именно из СК Днепр-1 в августе прошлого года, за его трансфер киевляне заплатили 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне 19-летний форвард провел 10 матчей за первую команду киевлян, отметившись одной результативной передачей.

По итогам сезона 2018/19 Динамо заняло второе место в УПЛ, уступив Шахтеру 11 очков. СК Днепр-1 в свою очередь выиграл Первую лигу и вышел в элитный украинский дивизион.