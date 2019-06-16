Новости спорта: ИИгорь Суркис поздравил сборную Украины U-20 с исторической победой на Чемпионате мира, отметив заслугу молодых киевлян.

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу сборной Украины U-20 на чемпионате мира. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

«На протяжении всего турнира, на котором ваши подопечные не проиграли ни одного матча, футболисты нашей сборной продемонстрировали командное единство, а также волю к победе, заставляя всех соотечественников гордиться достижениями нашей команды.

Приятно, что к самой крупной победе на уровне сборных за время независимости Украины присоединились и футболисты киевского «Динамо» – вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Попов, полузащитники Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца, а также нападающий Владислав Супряга.

Хочется от всей души пожелать вам, а также ребятам, которые находятся в начале своего футбольного пути, никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно идти только вперед. И пусть сила, смелость, поддержка близких, настойчивость характера и боевой дух всегда помогают достигать побед».