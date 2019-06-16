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Лунин о победе на чемпионате мира: Первый раз такое в жизни

Лунин о победе на чемпионате мира: Первый раз такое в жизни
13:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Лучший вратарь чемпионата мира Андрей Лунин отметил поддержку болельщиков на протяжении всего турнира.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины (U-20) одержала победу над Южной Кореей (3:1) и впервые в своей истории завоевала почетный титул.

"Описать свои чувства? Первый раз такое в жизни. Это невозможно передать словами. На протяжении всего чемпионата у нас была сильная поддержка болельщиков. И в этом матче их было много", — приводит слова Лунина официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола.

Историческая победа сборной Украины (U-20) на ЧМ-2019 (Фото)

Андрей Лунин после финального свистка был награжден призом лучшему вратарю турнира.

Напомним, украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин попал в список из 100 номинантов на получение награды лучшего молодого игрока Европы в 2019-м году.

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Сборная Украины, Молодежная сборная Украины, Андрей Лунин.
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