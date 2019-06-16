РосСМИ сватают защитника Шахтера в московское Динамо

Новости спорта: Украинец Иван Ордец может перейти в московское Динамо, поскольку он не может договориться с Шахтером о новом контракте.

Центральный защитник донецкого Шахтера Иван Ордец может перейти в московское Динамо, сообщает Championat.com.

Напомним, что еще с зимы Шахтер не может договориться с Ордецом о продлении контракта. 26-летний защитник говорил, что хочет остаться в донецком клубе, а также заявлял, что вопрос о его будущем не является закрытым.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявлял, что клуб не может прийти с игроком к единому соглашению по условиям нового контракта с клубом. Также была информация, что Шахтер хочет усилить свой состав центральным защитником сборной Парагвая Густаво Гомесом.

На позиции центрального защитника у Шахтера есть выбор среди Николая Матвиенко, Давида Хочолавы, Ивана Ордеца, Сергея Кривцова и Валерия Бондаренко. Последний, к слову, может перебраться в Виторию Гимарайнш.

Иван Ордец из-за травмы практически полностью пропустил прошлый сезон, проведя в нем всего две игры. Шахтер же в прошлом сезоне сумел выиграть УПЛ и Кубок Украины.

Московское Динамо в прошлом розыгрыше РПЛ финишировало на 12-й позиции.