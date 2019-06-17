Украина может принять молодежный ЧМ по футболу

Новости спорта: Президент УАФ Андрей Павелко видит все возможности для проведения в Украине большого футбольного турнира.

Президент Украинской ассоциации футбол (УАФ) Андрей Павелко не исключает возможность проведения в ближайшей перспективе молодежного чемпионата мира в Украине. Об этом он рассказал Tribuna.com.

«Думаю, когда будет следующий молодежный ЧМ в Европе, мы будем иметь все возможности, чтобы принять такой праздник. Но сегодня это право бороться у стран с других континентов.

Президенту ФИФА Инфантино понравились наши игроки и тренеры. Воспользовавшись моментом, я пригласил его в Украину. Наша страна выиграла чемпионат мира, поэтому ему было бы приятно.

Мы даже не мечтали, что сможем привезти в Украину главный трофей, но наша команда, оказывается, имеет боевой характер. Приехав на чемпионат мира и почувствовав в себе силы, доказали, что наша команда лучше, и вписали свое имя в историю. Мне было приятно, когда президенты других ассоциаций и федераций приходили и благодарили Украины за такую красивую игру нашей команды», - рассказал Павелко.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.