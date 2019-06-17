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Президент ПСЖ: Больше не хочу терпеть поведение звезд команды

Президент ПСЖ: Больше не хочу терпеть поведение звезд команды
20:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал состояние дел в команде.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.

"Футболистам придётся выполнять свои обязанности даже больше, чем раньше. Их отношение к делу должно быть совершенно иным. Им придётся делать больше, работать больше… Они здесь не для того, чтобы веселиться. И если они не согласны с этой точкой зрения, двери открыты. Чао! Я больше не хочу терпеть такое поведение звёзд", — приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на France Football.

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Напомним, летом 2017 года "ПСЖ" совершил два громких трансфера. У "Барселоны" был приобретён за € 222 млн Неймар, а у "Монако" за € 45 млн в годичную аренду был взят Килиан Мбаппе. Через год парижане выкупили контракт французского форварда за € 135 млн.

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