Гари Линекер прокомментировал задержание Платини

Новости спорта: Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал задержание Мишеля Платини по делу о коррупции.

Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, то, что случилось с Платини, — самое грустное. Он был футболистом, одним из нас», — написал Линекер в «Твиттере».

Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.