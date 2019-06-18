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Новичок УПЛ уволил главного тренера

Новичок УПЛ уволил главного тренера
14:47 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Минай

Новости спорта: Кирилл Куренко не продолжит работать с Мынаем в Первой Лиге.

ФК "Минай", который по итогам сезона 2018/19 получил право выступать во Первой лиге в следующем чемпионате, прекратил сотрудничество с эстонским тренером Кириллом Куренко.

Как сообщает официальный сайт закарпатского клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Куренко был назначен главным тренером до конца сезона Второй лиги после отставки Игоря Харьковщенко.

В общем, в системе ФК "Минай" Кирилл Куренко провел полгода - с 1 января 2019-го года. Сначала как куратор ДЮСШ, а затем в качестве главного тренера основной команды. Под его руководством "Минай" провел 6 игр, в которых одержал 5 подряд побед. Это позволило команде выиграть группу "А" и квалифицироваться в Первую лигу. Вместе с тем "Минай" не смог выиграть золото Второй лиги, проиграв победителю группы В "Кремню".

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Имя нового наставника клуб обещает назвать позже.

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Первая лига, Вторая лига, УПЛ, Новости спорта, ФК Минай.
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