Родриго Гоэс - игрок Реала

Новости спорта: "Сливочные" презентовали бразильского вингера Родриго Гоэса.

Нападающий Сантоса Родриго Гоэс перешел в мадридский Реал, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 45 млн евро.

"Благодарю Бога за все, что происходит со мной и моей семьей. Благодарю президента Флорентино Переса за оказанное доверие. Благодарю всех болельщиков за любовь, надеюсь, я смогу их порадовать. Вперед, Мадрид", – прокомментировал свой переход 18-летний игрок.

Родриго стал пятым новичков Реала этим летом после защитников Эдера Милитана и Ферлана Менди, полузащитника Эдена Азара и нападающего Луки Йовича.