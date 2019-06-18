Родриго Гоэс - игрок Реала

Нападающий Сантоса Родриго Гоэс перешел в мадридский Реал, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 45 млн евро.
"Благодарю Бога за все, что происходит со мной и моей семьей. Благодарю президента Флорентино Переса за оказанное доверие. Благодарю всех болельщиков за любовь, надеюсь, я смогу их порадовать. Вперед, Мадрид", – прокомментировал свой переход 18-летний игрок.
@RodrygoGoes#WelcomeRodrygo | #HalaMadrid pic.twitter.com/NNPXT9wDSt
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 июня 2019 г.
Родриго стал пятым новичков Реала этим летом после защитников Эдера Милитана и Ферлана Менди, полузащитника Эдена Азара и нападающего Луки Йовича.