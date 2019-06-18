Скачать
Вторник, 18.06.2019
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Харлан завоевала "золото" на чемпионате Европы по фехтованию
Платини арестован по подозрению в коррупции
Платини арестован по подозрению в коррупции
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Чемпион мира по футболу Кирилл Дрышлюк - сын героя АТО, погибшего на Донбассе
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)
Яркая девушка героя финала юношеского ЧМ-2019 Супряги (Фото)

Родриго Гоэс - игрок Реала

Родриго Гоэс - игрок Реала
16:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Реал

Новости спорта: "Сливочные" презентовали бразильского вингера Родриго Гоэса.

Нападающий Сантоса Родриго Гоэс перешел в мадридский Реал, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 45 млн евро.

"Благодарю Бога за все, что происходит со мной и моей семьей. Благодарю президента Флорентино Переса за оказанное доверие. Благодарю всех болельщиков за любовь, надеюсь, я смогу их порадовать. Вперед, Мадрид", – прокомментировал свой переход 18-летний игрок.

Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019

Родриго стал пятым новичков Реала этим летом после защитников Эдера Милитана и Ферлана Менди, полузащитника Эдена Азара и нападающего Луки Йовича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Родриго Гоэс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тотти: Фонсека не должен был приезжать в Рому
02 Арум: Бой Уайлдер - Фьюри может обойти по цифрам поединок Мейвезер - Пакьяо
03 Зинченко отправился в отпуск в Москву
04 Роскошный гол Кавани бисиклетой на Копа Америка-2019 (Видео)
05 Президент ПСЖ: Больше не хочу терпеть поведение звезд команды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь