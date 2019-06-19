Дисквалификация Неймара на матчи Лиги чемпионов осталась в силе

Новости спорта: УЕФА отклонил апелляцию ПСЖ по Неймару.

Нападающий французского ПСЖ Неймар дисквалифицирован на три матча в Лиге чемпионов из-за оскорбления арбитра матча ПСЖ - МЮ. Об этом сообщает BBC.

После матча Лиги чемпионов бразилец оскорбил арбитра матча Дамира Скомину, назвав его работу - "позором". Сам Неймар не принимал участие в матче из-за травмы.

Тот матч закончился победой МЮ со счетом 3:1, что дало право команде Сульшера пройти в четвертьфинал турнира.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Неймар провел за ПСЖ 28 игр, забил 23 гола и отдал 7 голевых пасов.