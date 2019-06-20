Скачать
Четверг, 20.06.2019
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
Джампаоло возглавил Милан
Джампаоло возглавил Милан
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве
Презентация нового главного тренера Шахтера состоится в Киеве

Терри продлил контракт с Астон Виллой

Терри продлил контракт с Астон Виллой
06:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Джон Терри намерен еще два года работать в тренерском штабе "вилланов".

Ассистент главного тренера Астон Виллы Джон Терри продлил контракт с клубом, сообщил официальный сайт бирмингемцев. Новое соглашение с Терри рассчитано до 2021 года.

В сезоне-2018/19 "вилланы" сумели выиграть плей-офф и вернуться в Премьер-лигу. Терри работал ассистентом Дина Смита с октября 2018.

Астон Вилла активно работает на трансферном рынке, чтобы подготовиться к Премьер-лиге. Так, недавно клуб выкупил у Лилля вингера Анвара Эль-Гази и согласовал с Брюгге трансфер нападающего Уэсли.

Роберт Морено возглавил сборную Испании

Джон Терри якобы мог стать главным тренером Мидлсбро, но в итоге "речников" возглавил Джонатан Вудгейт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джон Терри, ФК Астон Вилла, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионский бой Ломаченко - Кемпбелл не состоится в Великобритании
02 Срна трогательно попрощался с Кальяри
03 Реванш Джошуа - Руис состоится в 2019 году
04 Владимир Кличко: Применяю разные приемы тестирования сознания
05 Альбасете предложил Зозуле новый контракт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь