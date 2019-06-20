Терри продлил контракт с Астон Виллой

Новости спорта: Джон Терри намерен еще два года работать в тренерском штабе "вилланов".

Ассистент главного тренера Астон Виллы Джон Терри продлил контракт с клубом, сообщил официальный сайт бирмингемцев. Новое соглашение с Терри рассчитано до 2021 года.

В сезоне-2018/19 "вилланы" сумели выиграть плей-офф и вернуться в Премьер-лигу. Терри работал ассистентом Дина Смита с октября 2018.

Астон Вилла активно работает на трансферном рынке, чтобы подготовиться к Премьер-лиге. Так, недавно клуб выкупил у Лилля вингера Анвара Эль-Гази и согласовал с Брюгге трансфер нападающего Уэсли.

Джон Терри якобы мог стать главным тренером Мидлсбро, но в итоге "речников" возглавил Джонатан Вудгейт.