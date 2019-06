Манчестер Юнайтед продлил Мату

Новое соглашение между футболистом и английским клубом рассчитано до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один год, сообщает официальный сайт клуба.

"Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я играю за "Манчестер Юнайтед" в течение пяти лет и с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом", — сказал Мата.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.

— Manchester United (@ManUtd) 19 июня 2019 г.