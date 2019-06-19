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Манчестер Юнайтед продлил Мату

Манчестер Юнайтед продлил Мату
19:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом рассчитано до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один год, сообщает официальный сайт клуба.

"Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я играю за "Манчестер Юнайтед" в течение пяти лет и с гордостью называю "Олд Траффорд" своим домом", — сказал Мата.

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"Хуан — совершенный профессионал и один из самых умных игроков, с которыми я работал. Он является отличным примером для наших молодых игроков", — поделился мнением об игроке главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер.

31-летний Мата выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2014 года. В составе манкунианцев он провёл 218 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. Будучи игроком "МЮ", испанец становился обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги и Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.

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Хуан Мата, Футбол, Новости футбола.
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