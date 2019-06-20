Защитник Динамо Морозюк подпишет контракт с Ризеспором

Новости спорта: Турецкий клуб подпишет двухлетний контракт с украинским футболистом Николаем Морозюком.

31-летний украинский защитник Николай Морозюк в ближайшее время подпишет контракт с турецким "Ризеспором".

"В ходе встреч с Морозюком мы обо всем договорились. После отпуска он прибудет в Турцию и пройдет медобследование. Если все будет в порядке, он подпишет контракт на два года", — заявил спортивный директор турецкого клуба Йылмаз Бал.

Морозюк выступал за "Ризеспор" во второй части сезона 2018/2019 на правах аренды из киевского "Динамо".

Контракт Морозюка с "Динамо" рассчитан до лета 2021-го года.