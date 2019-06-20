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Срна возвращается в Шахтер

Срна возвращается в Шахтер
08:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Экс-капитан Шахтера займет должность в руководстве клуба.

Как стало известно Football.ua, бывший капитан Шахтера Дарио Срна в скором времени вернутся в клуб и займет должность в менеджменте "горняков".

В ближайшее время Шахтер сделает официальное заявление по этому поводу, а сам хорват упоминал, что был бы не против вернуться и занять, к примеру, пост спортивного директора.

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Сезон-2018/2019 Срна провел в Кальяри (28 матчей во всех турнирах), а по его завершении простился с командой. У него были варианты продолжить карьеру в Италии, в том числе в Роме, которую возглавил Паулу Фонсека.

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ФК Шахтер, УПЛ, Дарио Срна, Новости футбола.
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