Срна возвращается в Шахтер

Новости спорта: Экс-капитан Шахтера займет должность в руководстве клуба.

Как стало известно Football.ua, бывший капитан Шахтера Дарио Срна в скором времени вернутся в клуб и займет должность в менеджменте "горняков".

В ближайшее время Шахтер сделает официальное заявление по этому поводу, а сам хорват упоминал, что был бы не против вернуться и занять, к примеру, пост спортивного директора.

Сезон-2018/2019 Срна провел в Кальяри (28 матчей во всех турнирах), а по его завершении простился с командой. У него были варианты продолжить карьеру в Италии, в том числе в Роме, которую возглавил Паулу Фонсека.