Реал принял решение по Мбаппе

Новости спорта: Килиан Мбаппе не является трансферной целью Королевского клуба в 2019 году.

"Реал" не будет вести переговоры о покупке нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает AS.

По данным источника, "Королевский клуб" отложил трансфер футболиста на 2020 год. При этом "Реал" будет ждать первого шага от игрока, чтобы начать переговоры. Владелец "Реала" Флорентино Перес не хочет портить отношения с владельцами "ПСЖ", осознавая их финансовую мощь. Перес не забывает о случае с "Барселоной", которая хотела купить полузащитника Марко Верратти, но в итоге потеряла нападающего Неймара, перешедшего в "ПСЖ" за сумму отступных в размере € 222 млн.

В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил 33 гола и отдал девять результативных передач.