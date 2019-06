43 года назад Паненка забил свой знаменитый пенальти (Видео)

В четверг, 20 июня, исполнилось 43 года знаменитому пенальти в исполнении Антонина Паненки в финале чемпионата Европы-1976. В решающем матче встречались сборные Чехословакии и ФРГ - 2:2 по пенальти 5:3.

Пятый решающий удар Чехословакии пробивал Антонин Паненка. Игрок аккуратно подсек мяч по центру, при этом вратарь улетел в угол ворот.

#OTD at Euro 1976, the ‘Panenka’ was born

Since butchered by you and all your mates at 7-a-side pic.twitter.com/5ZJJkpOm2m

— Mirror Football (@MirrorFootball) 20 июня 2019 г.