Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети

Новости спорта: В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки между сборными Аргентины и Парагвая был зафиксирован занимательный момент.

Стоп-кадр на 90+4-й минуте игры показывает, как капитан бело-голубых Лионель Месси с мячом в центре поля направляется к воротам соперника. При этом на снимке помимо форварда аргентинцев находится сразу восемь игроков парагвайской команды и лишь два его партнёра по команде, один из которых явно не намерен участвовать в атаке.

Фото уже стало вирусным в социальных сетях. Фанаты Месси поспешили объяснить этим кадром все неудачи 31-летнего нападающего с национальной командой.

This is Messi with Argentina

94th minute and Argentina needs a goal.

Where are the other players??? pic.twitter.com/nadnT9I1EA — Silva⚡ (@ButeleMike) 20 июня 2019 г.

После 2-х туров сборная Аргентины с одним набранным очком занимает последнее место в своей группе, где также выступают Колумбия (6 очков), Парагвай (2) и Катар (1).