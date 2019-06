Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети

Стоп-кадр на 90+4-й минуте игры показывает, как капитан бело-голубых Лионель Месси с мячом в центре поля направляется к воротам соперника. При этом на снимке помимо форварда аргентинцев находится сразу восемь игроков парагвайской команды и лишь два его партнёра по команде, один из которых явно не намерен участвовать в атаке.

Фото уже стало вирусным в социальных сетях. Фанаты Месси поспешили объяснить этим кадром все неудачи 31-летнего нападающего с национальной командой.

This is Messi with Argentina

94th minute and Argentina needs a goal.

Where are the other players??? pic.twitter.com/nadnT9I1EA

— Silva⚡ (@ButeleMike) 20 июня 2019 г.