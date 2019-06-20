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Четверг, 20.06.2019
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Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети

Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
19:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки между сборными Аргентины и Парагвая был зафиксирован занимательный момент.

Стоп-кадр на 90+4-й минуте игры показывает, как капитан бело-голубых Лионель Месси с мячом в центре поля направляется к воротам соперника. При этом на снимке помимо форварда аргентинцев находится сразу восемь игроков парагвайской команды и лишь два его партнёра по команде, один из которых явно не намерен участвовать в атаке.

Фото уже стало вирусным в социальных сетях. Фанаты Месси поспешили объяснить этим кадром все неудачи 31-летнего нападающего с национальной командой.

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После 2-х туров сборная Аргентины с одним набранным очком занимает последнее место в своей группе, где также выступают Колумбия (6 очков), Парагвай (2) и Катар (1).

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Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Новости футбола.
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