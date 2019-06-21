Еще один клуб Серии А включился в борьбу за Малиновского

Новости спорта: "Блучеркьяти" предложили за игрока 12 миллионов евро.

Полузащитником сборной Украины и Генка Русланом Малиновским заинтересовалась генуэзская Сампдория, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как утверждает источник, итальянский клуб предложил за 26-летнего хавбека 12 млн евро, а также еще 5 млн в качестве бонусов.

Также заметим, что Аталанта тоже еще интересуется футболистом. "Королева провинциалов" имеет преимущество в виде возможности сыграть в Лиге чемпионов, так как в прошлом сезоне Серии А они расположились на третьем месте.

Ранее украинец рассказал об интересе со стороны других европейских команд и нежелании его нынешнего клуба отпускать его в Аталанту.