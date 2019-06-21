Шальке готов снизить цену на Коноплянку для трансфера в Фенербахче

Новости спорта: Украинец близок к тому, чтобы сменить команду.

По информации турецких СМИ, «Фенербахче» и «Шальке» почти нашли общий язык в переговорах по трансферу украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

Ожидается, что за 29-летнего игрока турецкий гранд заплатит 4 миллиона евро. «Шальке» требовал 5 миллионов, однако готов пойти на уступки, чтобы продать футболиста, чей контракт завершается через год.

Ранее сообщалось, что с самим игроком проблем не будет, так как Коноплянка согласовал условия 3-летнего контракта.

В минувшем сезоне Бундеслиги Евгений провел лишь 13 матчей и забил 1 гол.