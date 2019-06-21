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Петр Чех вернулся в Челси

Петр Чех вернулся в Челси
13:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Легендарный для клуба голкипер вернулся на Стэмфорд Бридж.

Экс-голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического советника, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По окончанию прошлого сезона Петр Чех завершил игровую карьеру, причем сделал это в матче против Челси — его Арсенал проиграл Синим в финале Лиги Европы со счетом 1:4.

Ранее стало известно, что еще две легенды Челси могут вернуться в клуб. Фрэнк Лампард является главным претендентом на пост главного тренера, а Клод Макелеле может войти в его тренерский штаб. Также на одну из должностей в клубе может вернуться Дидье Дрогба.

В составе Челси Петр Чех выступал с 2004 по 2015 год. На его счету 333 игры в составе клуба. Вместе с Синими чешский голкипер четыре раза побеждал в АПЛ, а также становился триумфатором Лиги чемпионов в 2012 году.

Последние четыре сезона игровой карьеры Петр Чех провел в составе Арсенала. Также на его счету 124 игры в составе сборной Чехии, за которую он выступал с 2002 по 2016 год.

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В прошлом сезоне Челси занял 3-е место в АПЛ, а также выиграл Лигу Европы.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Петр Чех, АПЛ, Стэмфорд Бридж.
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