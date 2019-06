Петр Чех вернулся в Челси

Экс-голкипер Челси Петр Чех вернулся в клуб на должность технического советника, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

По окончанию прошлого сезона Петр Чех завершил игровую карьеру, причем сделал это в матче против Челси — его Арсенал проиграл Синим в финале Лиги Европы со счетом 1:4.

Ранее стало известно, что еще две легенды Челси могут вернуться в клуб. Фрэнк Лампард является главным претендентом на пост главного тренера, а Клод Макелеле может войти в его тренерский штаб. Также на одну из должностей в клубе может вернуться Дидье Дрогба.

В составе Челси Петр Чех выступал с 2004 по 2015 год. На его счету 333 игры в составе клуба. Вместе с Синими чешский голкипер четыре раза побеждал в АПЛ, а также становился триумфатором Лиги чемпионов в 2012 году.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor!

Welcome back, Big Pete!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 июня 2019 г.