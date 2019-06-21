Дарио Срна вернулся в Шахтер: теплая встреча команды (Видео)

Новости спорта: Донецкий футбольный клуб “Шахтер” тепло встретил своего экс-капитана Дарио Срну после возвращения.

20 июня команда вышла из отпуска и провела первую тренировку под руководством нового тренерского штаба, в который вошел и 37-летний экс-капитан Дарио Срна.

Видео первого дня Дарио Срны в “Шахтере” после возвращения “горняки” разместили на своем официальном канале в YouTube.

Напомним, 20 июня донецкий футбольный клуб “Шахтер” вышел из отпуска и начал подготовку к сезону-2019/20 под руководством нового тренерского штаба во главе с Луишем Каштру.

Луиш Каштру возглавил “Шахтер” на прошлой неделе, подписав с клубом 2-летний контракт. Кроме Дарио Срны, помогать ему будут: Витор Северино (первый ассистент главного тренера), Филипе Селиккая (ассистент главного тренера), Жоау Брандау (ассистент главного тренера). Также в тренерский штаб вошли Жозе Кошта (аналитик) и Антониу Феррейра (тренер вратарей).