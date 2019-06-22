Скачать
Суббота, 22.06.2019
В Минске торжественно открылись II Европейские игры
В Минске торжественно открылись II Европейские игры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Федецкий идет в депутаты
Федецкий идет в депутаты
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19

Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
11:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Других представителей УПЛ в команде сезона нет.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков по итогам сезона 2018/19 вошел в сборную остального мира в FIFA 19.

Это команда футболистов не из всех доступных лиг в игре, а только из раздела «Остальной мир». То есть из игроков, представляющих нелицензированные лиги FIFA.

Цыганков получил рейтинг 91, выше только у нападающего ФК Лос-Анджелес Карлоса Велы (95) и форварда Ред Булл Зальцбург Мунаса Дабура (91).

В сезоне 2018/19 21-летний полузащитник провел за Динамо 46 матчей, забив 20 голов и отдав 17 результативных передач.

Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Напомним, что Цыганков попал в сферу интересов Севильи. Наполи в свою очередь предложил за полузащитника 18 миллионов евро, но киевляне посчитали эту сумму недостаточной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФИФА, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Федецкий идет в депутаты
02 Сколько Виталий Кличко заработал за супербой с Льюисом
03 Морозюк: Скучаю по Украине, но не хочу возвращаться в украинский футбол
04 Названы дата и место следующего боя Поветкина
05 УЕФА проверил Александрию перед Лигой Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь