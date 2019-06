Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков по итогам сезона 2018/19 вошел в сборную остального мира в FIFA 19.

Это команда футболистов не из всех доступных лиг в игре, а только из раздела «Остальной мир». То есть из игроков, представляющих нелицензированные лиги FIFA.

Цыганков получил рейтинг 91, выше только у нападающего ФК Лос-Анджелес Карлоса Велы (95) и форварда Ред Булл Зальцбург Мунаса Дабура (91).

В сезоне 2018/19 21-летний полузащитник провел за Динамо 46 матчей, забив 20 голов и отдав 17 результативных передач.

