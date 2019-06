Мальорка в драматическом матче не пустила Депортиво в Примеру

Несмотря на поражение в первом матче, Мальорка сумела собраться и вырвала себе путевку в Примеру на следующий сезон.

Впервые за шесть лет Мальорка сыграет в Ла Лиге.

Посмотреть изображение в Твиттере

Мальорка – Депортиво 3:0 (первый матч — 0:2)

Голы: Будимир, 21, Севилья, 62, Пратс, 82

MISSION ACCOMPLISHED!

Mallorca stage an amazing comeback and go from playing in Segunda B to #LaLigaSantander in just one year!

CONGRATULATIONS!#PlayOffLaLiga123 pic.twitter.com/cVWzOllx3a

— LaLiga (@LaLigaEN) 23 июня 2019 г.