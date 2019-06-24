Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Гимнастка Никольченко принесла Украине бронзовую медаль ЕИ-2019
Гимнастка Никольченко принесла Украине бронзовую медаль ЕИ-2019
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Цыганков вошел в сборную остального мира в FIFA 19
Невероятный гол со своей половины поля (Видео)
Невероятный гол со своей половины поля (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)
Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Александрия 25 июня примет СК Днепр-1 в первом матче сезона

Александрия 25 июня примет СК Днепр-1 в первом матче сезона
08:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта: Уже завтра новичок УПЛ СК Днепр-1 сыграет с участником группового этапа Лиги Европы Александрией.

В Александрии на стадионе Ника 25 июня состоится товарищеский матч между бронзовым призером УПЛ Александрией и новичком элитного дивизиона Днепр-1.

Поединок состоится в рамках подготовки к новому сезону-2019/20. Время начала матча пока неизвестно.

Также, по информации пресс-службы александрийцев, на данном мероприятия клуб также представит команду, которая будет представлять Александрию в новом сезоне.

Черноморец с 1 июля начнет подготовку к Первой лиге

Ранее сообщалось, СК «Днепр-1», который завоевал прямую путевку в украинскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, собирается усилиться перед началом дебюта в высшем дивизионе. На просмотре в «Днепре-1» находятся: голкипер юношеской сборной Украины и «Олимпика» Дани Джуниор Лтайф, бывший форвард «Оболонь-Бровар» Арамис Кузин, экс-хавбек «Днепра» Дмитрий Нагиев и экс-защитник «Карпат» Олег Бородай, который с зимы выступает во втором польском дивизионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Товарищеский матч, СК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятный гол со своей половины поля (Видео)
02 На 47-м году жизни умер известный волейболист
03 Костевич не смогла завоевать медаль Европейских игр-2019
04 Тите: Это был один из лучших матчей сборной Бразилии за последнее время
05 Эшли Барти - новая первая ракетка мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь