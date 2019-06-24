Александрия 25 июня примет СК Днепр-1 в первом матче сезона

Новости спорта: Уже завтра новичок УПЛ СК Днепр-1 сыграет с участником группового этапа Лиги Европы Александрией.

В Александрии на стадионе Ника 25 июня состоится товарищеский матч между бронзовым призером УПЛ Александрией и новичком элитного дивизиона Днепр-1.

Поединок состоится в рамках подготовки к новому сезону-2019/20. Время начала матча пока неизвестно.

Также, по информации пресс-службы александрийцев, на данном мероприятия клуб также представит команду, которая будет представлять Александрию в новом сезоне.

Ранее сообщалось, СК «Днепр-1», который завоевал прямую путевку в украинскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона, собирается усилиться перед началом дебюта в высшем дивизионе. На просмотре в «Днепре-1» находятся: голкипер юношеской сборной Украины и «Олимпика» Дани Джуниор Лтайф, бывший форвард «Оболонь-Бровар» Арамис Кузин, экс-хавбек «Днепра» Дмитрий Нагиев и экс-защитник «Карпат» Олег Бородай, который с зимы выступает во втором польском дивизионе.