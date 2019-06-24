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Миколенко: За жир беспокоюсь, а с голодовкой можно закончить с футболом

Миколенко: За жир беспокоюсь, а с голодовкой можно закончить с футболом
14:24 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта: Игроки Динамо постепенно выходят из отпуска для подготовки к грядущему сезону.

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, где отдыхал.

– Отдыхал в Турции с друзьями. Из футболистов были экс-игроки «Динамо» Мельничук, Козыренко и Сухоручко, он сейчас в дубле «Динамо».

- Сколько понадобится времени, чтобы полностью восстановиться?

– У меня отпуск недолгий был – 10 дней чистых. Думаю, немного нужно времени.

- Сколько килограмм лишнего веса у тебя сейчас?

– Не знаю, в сезоне всегда есть немного. А так у меня не было проблем.

- Сколько понадобится, чтобы сбросить вес?

– Дня 4.

- На тренировках или голодовка?

– С голодовкой можно закончить с футболом.

- Беспокоишься перед медобследованием? Есть врачи, которых опасаешься?

– Да, за жир беспокоюсь.

- Большие штрафы?

– Нет, просто беспокоюсь, – сказал Миколенко.

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Ранее сообщалось, киевское "Динамо" вышло из отпуска и три группы игроков в ближайшее время пройдут медосмотр. 24 июня первая группа футболистов прошла медосмотр в клинике «Борис». Ожидается, что завтра медосмотр пройдут еще 7-8 футболистов, а 28 июня - остальные 11 игроков.

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ФК Динамо (Киев), УПЛ, Виталий Миколенко, Сборы Динамо.
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