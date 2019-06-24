Миколенко: За жир беспокоюсь, а с голодовкой можно закончить с футболом

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, где отдыхал.
– Отдыхал в Турции с друзьями. Из футболистов были экс-игроки «Динамо» Мельничук, Козыренко и Сухоручко, он сейчас в дубле «Динамо».
- Сколько понадобится времени, чтобы полностью восстановиться?
– У меня отпуск недолгий был – 10 дней чистых. Думаю, немного нужно времени.
- Сколько килограмм лишнего веса у тебя сейчас?
– Не знаю, в сезоне всегда есть немного. А так у меня не было проблем.
- Сколько понадобится, чтобы сбросить вес?
– Дня 4.
- На тренировках или голодовка?
– С голодовкой можно закончить с футболом.
- Беспокоишься перед медобследованием? Есть врачи, которых опасаешься?
– Да, за жир беспокоюсь.
- Большие штрафы?
– Нет, просто беспокоюсь, – сказал Миколенко.
Ранее сообщалось, киевское "Динамо" вышло из отпуска и три группы игроков в ближайшее время пройдут медосмотр. 24 июня первая группа футболистов прошла медосмотр в клинике «Борис». Ожидается, что завтра медосмотр пройдут еще 7-8 футболистов, а 28 июня - остальные 11 игроков.