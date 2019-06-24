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Новый тренер Шахтера решил оставить Сиприано

Новый тренер Шахтера решил оставить Сиприано
21:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Португальский тренер верит в талант молодого бразильца.

20-летний полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано нынешним летом останется в клубе. Такое желание выразил новый главный тренер «горняков» Луиш Каштру, который, вероятно, видит для бразильца место в составе команды.

Не исключено, что Маркиньос Сиприано будет опробован в игре на другой позиции, либо будет призван заменить кого-то из лидеров, чей уход нынешним летом довольно вероятен.

Ранее сообщалось, что в услугах Маркиньоса Сиприано заинтересованы португальский «Спортинг» и итальянский «Удинезе».

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В ряды «горняков» Сиприано перебрался минувшим летом, но за весь сезон сыграл в УПЛ лишь 5 матчей.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Трансфер, УПЛ, Маркиньос Сиприано, Луиш Каштро.
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