Новый тренер Шахтера решил оставить Сиприано

Новости спорта: Португальский тренер верит в талант молодого бразильца.

20-летний полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано нынешним летом останется в клубе. Такое желание выразил новый главный тренер «горняков» Луиш Каштру, который, вероятно, видит для бразильца место в составе команды.

Не исключено, что Маркиньос Сиприано будет опробован в игре на другой позиции, либо будет призван заменить кого-то из лидеров, чей уход нынешним летом довольно вероятен.

Ранее сообщалось, что в услугах Маркиньоса Сиприано заинтересованы португальский «Спортинг» и итальянский «Удинезе».

В ряды «горняков» Сиприано перебрался минувшим летом, но за весь сезон сыграл в УПЛ лишь 5 матчей.