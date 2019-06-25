Моуриньо может возглавить третий английский клуб

Новости спорта: Жозе Моуриньо в списке претендентов на пост тренера Ньюкасла.

Сегодня официально стало известно, что Рафаэль Бенитес покинет "Ньюкасл". Англичане останутся без тренера на следующий сезон.

По данным Sport Mediaset, "сороки" готовы предложить контракт Жозе Моуриньо. Именно португалец сейчас является для них приоритетом.

Также источник передает, что в тренерский штаб португальца может войти Марко Матерацци, с которым они знакомы по работе в "Интере". До этого Моуриньо в Англии тренировал "Челси" и "МЮ".

Среди других претендентов на данный пост СМИ называют Артету и Гаттузо.