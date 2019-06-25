Экс-защитник Лацио перешел в Карпаты

Новости спорта: Львовский футбольный клуб "Карпаты" подписал соглашение с хорватским защитником Франьо Прче.

Контракт с игроком рассчитан на три сезона, сообщает пресс-служба украинской команды.

Франьо - воспитанник сплитского "Хайдука", в 18 лет футболист подписал контракт с римским "Лацио", где выступал за юношескую команду. В октябре 2016 года вышел в футболке римского клуба против "Торино". В Италии он также играл за "Салернитану" и "Брешию", а летом 2018 года стал футболистом кипрской "Омонии", за которую в прошлом сезоне отыграл 17 матчей.

23-летний Прче выступал за хорватские сборные возрастных категорий до 17-ти, 19-ти и 21-го года.