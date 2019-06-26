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Когда Барселона подпишет Гризманна

Когда Барселона подпишет Гризманна
06:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Трансфер француза Антуана Гризманна обойдется каталонцам в 120 миллионов евро.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн покинет стан "матрасников" в ближайшее время. Генеральный директор мадридского клуба ранее заявил, что звездный француз станет игроком Барселоны.

По информации The Telegraph, в каталонском клубе планируют официально объявить о подписании Гризманна после 1 июля, поскольку именно тогда сумма отступных француза снизится до 120 миллионов евро.

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Также отмечается, что контракт Антуана с Барселоной был согласован еще два месяца назад, однако "сине-гранатовые" ждали, пока клаусула 28-летнего форварда уменьшится.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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