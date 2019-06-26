Когда Барселона подпишет Гризманна

Новости спорта: Трансфер француза Антуана Гризманна обойдется каталонцам в 120 миллионов евро.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн покинет стан "матрасников" в ближайшее время. Генеральный директор мадридского клуба ранее заявил, что звездный француз станет игроком Барселоны.

По информации The Telegraph, в каталонском клубе планируют официально объявить о подписании Гризманна после 1 июля, поскольку именно тогда сумма отступных француза снизится до 120 миллионов евро.

Также отмечается, что контракт Антуана с Барселоной был согласован еще два месяца назад, однако "сине-гранатовые" ждали, пока клаусула 28-летнего форварда уменьшится.