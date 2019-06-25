СМИ: Заря отправится на сборы без легионеров

Новости спорта: Луганская Заря начала подготовку к новому сезону-2019/20.

Новый главный тренер Зари Виктор Скрипник определился с футболистами, которые отправятся с командой на первый тренировочный сбор в Словению.

Как стало известно Football.ua, в списке игроков не нашлось места ни одному легионеру команды. Также отсутствуют имена некоторых украинцев. Судьба иностранных футболистов пока неизвестна.

Полный список игроков, которые проведут сборы в Словении, будет оглашен 27-го июня.

Напомним, Заря проведет первый подготовительный сбор в словенском городе Птуй, куда отправится 27 июня и пробудет там до 12 июля.