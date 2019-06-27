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Стали известны соперники Зари на словенском сборе

Стали известны соперники Зари на словенском сборе
05:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта: Футболисты луганской “Зари” проведут 5 контрольных матчей на тренировочном сборе в Словении.

27 июня “Заря” отправится в город Птуй (Словения). На сборах, которые продлятся до 12 июля, команда проведет 5 спаррингов. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Заря”.

1 июля соперником “Зари” выступит футбольный клуб “Шкендия” из Северной Македонии. Клуб представляет высшую лигу чемпионата страны и является его действующим чемпионом, а также примет участие в квалификации Лиги Чемпионов.

СМИ: Заря отправится на сборы без легионеров

4 июля “Заре” будет противостоять хорватский “Хайдук” из города Сплит. Хорваты заняли 4 место в чемпионате страны по итогам прошлого сезона.

7 июля “Заря” сыграет против сербского “Пролетера”, занимающего 8 место в чемпионате страны.

9 июля соперником луганчан станет польский футбольный клуб “Шлёнск”. Поляки по итогам прошлого сезона заняли 4 место из 8 возможных в группе вылета в своем чемпионате.

Завершит сбор “Заря” встречей с венгерским ФК “Пакш”, занявшем 8 место в чемпионате страны среди команд высшей лиги.

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