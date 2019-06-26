Лучкевич перешел в Александрию

Новости спорта: Защитник Валерий Лучкевич продолжит карьеру в Александрии.

Александрия и Стандард согласовали трансфер защитника Валерия Лучкевича — сообщил официальный сайт бронзового призера чемпионата Украины.

Александрия ранее арендовала Лучкевича у Стандарда в январе нынешнего года сроком до 30 июня. По версии Transfermarkt, Александрия заплатила бельгийскому клубу за Валерия 250 тысяч евро.

23-летний Лучкевич перешел в Стандард из Днепра за 1,2 миллиона евро в январе 2017 года и провел в составе бельгийцев 25 матчей во всех турнирах (1 гол). За Александрию Валерий успел сыграть 13 матчей (2 гола).