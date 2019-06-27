Интер готовит грандиозный трансфер

Новости спорта: Интер намерен арендовать форварда Манчестер Юнайтед.

Интер хочет взять в аренду нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Миланский клуб уже планирует начать переговоры с "красными дьяволами", сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

Интер намерен заполучить бельгийца на два года за 10 миллионов евро, но хочет включить в соглашение обязательную опцию выкупа игрока за 60 миллионов евро.

Контракт Лукаку с манкунианцами рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл в 32 матчах чемпионата Англии, забив 12 голов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласился продать бельгийца в Интер.