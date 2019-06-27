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Интер готовит грандиозный трансфер

Интер готовит грандиозный трансфер
09:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Интер намерен арендовать форварда Манчестер Юнайтед.

Интер хочет взять в аренду нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Миланский клуб уже планирует начать переговоры с "красными дьяволами", сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

Интер намерен заполучить бельгийца на два года за 10 миллионов евро, но хочет включить в соглашение обязательную опцию выкупа игрока за 60 миллионов евро.

Контракт Лукаку с манкунианцами рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл в 32 матчах чемпионата Англии, забив 12 голов.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласился продать бельгийца в Интер.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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