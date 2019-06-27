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Атлетико и Бенфика согласовали трансфер Фелиша

Атлетико и Бенфика согласовали трансфер Фелиша
08:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: 19-летний португальский нападающий станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

Лиссабонская «Бенфика» продаст в мадридский «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша. «Матрасники» заплатят за 19-летнего португальца 126 млн евро. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже.

Трансфер Фелиша будет официально закрыт в течение ближайших дней. Футболист станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

Фелиш в минувшем сезоне забил 15 голов в 26-ти матчах чемпионата Португалии, а также дебютировал в сборной.

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Ранее сообщалось, что агент Фелиша получит 36 млн евро за трансфер форварда в «Атлетико».

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ФК Бенфика, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жоау Фелиш.
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