Атлетико и Бенфика согласовали трансфер Фелиша

Новости спорта: 19-летний португальский нападающий станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

Лиссабонская «Бенфика» продаст в мадридский «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша. «Матрасники» заплатят за 19-летнего португальца 126 млн евро. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже.

Трансфер Фелиша будет официально закрыт в течение ближайших дней. Футболист станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

Фелиш в минувшем сезоне забил 15 голов в 26-ти матчах чемпионата Португалии, а также дебютировал в сборной.

Ранее сообщалось, что агент Фелиша получит 36 млн евро за трансфер форварда в «Атлетико».