Сикан: Долго мечтал забить за Шахтер (Видео)

Новости спорта: Вчера в контрольном матче против "Лудогорца" (3:0) форвард "Шахтера" Даниил Сикан забил свой дебютный гол за клуб.

Он признался, что долго мечтал об этом событии:

"Очень рад, что забил, спасибо всей команде. Было тяжело играть из-за солнца и жары, но мы справились. Я забил мяч, я долго об этом мечтал, поэтому доволен своим выступлением.

Чемпион мира забивает за «Шахтер»! В товарищеском поединке с «Лудогорцем» Даниил Сикан впервые забил за «Шахтер»! Смотрите, как это было. pic.twitter.com/acIQk7hLVP — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 26 июня 2019 г.

На этом сборе мне было немного легче играть, чем на первых сборах при Фонсеке, я ведь после них перешел в "Мариуполь" и немного набрался опыта. Я сейчас уже более сдружился с пацанами, все меня поддерживали".