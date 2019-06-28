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Сикан: Долго мечтал забить за Шахтер (Видео)

Сикан: Долго мечтал забить за Шахтер (Видео)
03:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Вчера в контрольном матче против "Лудогорца" (3:0) форвард "Шахтера" Даниил Сикан забил свой дебютный гол за клуб.

Он признался, что долго мечтал об этом событии:

"Очень рад, что забил, спасибо всей команде. Было тяжело играть из-за солнца и жары, но мы справились. Я забил мяч, я долго об этом мечтал, поэтому доволен своим выступлением.

Шахтер - Лудогорец: обзор товарищеского матча (Видео)

На этом сборе мне было немного легче играть, чем на первых сборах при Фонсеке, я ведь после них перешел в "Мариуполь" и немного набрался опыта. Я сейчас уже более сдружился с пацанами, все меня поддерживали".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Даниил Сикан.
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