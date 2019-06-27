Валенсия и Аталанта включились в борьбу с Сампдорией за Малиновского

Новости спорта: Руслан Малиновский имеет определенные договоренности с Сампдорией.

Как сообщает Sampgazzetta, два участника следующей Лиги чемпионов испанская Валенсия и итальянская Аталанта являются конкурентом Сампдории за Руслана Малиновского.

Несмотря на то, что игрок дал согласие на переход в Сампдорию, "оранжевые" и бергамцы поборются за игрока. Генк оценивает 26-летнего Малиновского в 10 млн евро.

Сообщается, что Валенсия и Аталанта готовы в ближайшее время сделать официальный запрос Генку относительно трансфера игрока.

Ранее о трансферной саге Малиновского рассказал новый главный тренер Генка.