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Валенсия и Аталанта включились в борьбу с Сампдорией за Малиновского

Валенсия и Аталанта включились в борьбу с Сампдорией за Малиновского
19:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Руслан Малиновский имеет определенные договоренности с Сампдорией.

Как сообщает Sampgazzetta, два участника следующей Лиги чемпионов испанская Валенсия и итальянская Аталанта являются конкурентом Сампдории за Руслана Малиновского.

Несмотря на то, что игрок дал согласие на переход в Сампдорию, "оранжевые" и бергамцы поборются за игрока. Генк оценивает 26-летнего Малиновского в 10 млн евро.

Сообщается, что Валенсия и Аталанта готовы в ближайшее время сделать официальный запрос Генку относительно трансфера игрока.

СМИ: Малиновский согласился перейти в Сампдорию

Ранее о трансферной саге Малиновского рассказал новый главный тренер Генка.

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ФК Валенсия, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
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