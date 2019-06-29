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Барселона и Атлетико договорились о трансфере Гризманна

Барселона и Атлетико договорились о трансфере Гризманна
04:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Каталонцы заплатят за Антуана Гризманна 120 миллионов евро.

Барселона и мадридский Атлетико договорились о трансфере нападающего Антуана Гризманна.

По информации Sport.es, Барселона, не желая портить отношения с мадридским клубом, пошла на некоторые уступки. Каталонцы согласились заплатить за француза на 6 миллионов больше - 126, вместо того, чтобы активировать опцию выкупа, доступную с 1 июля, за 120 миллионов.

В свою очередь руководство Атлетико согласилось, чтобы Барселона выплатила сумму не единоразово, а в несколько платежей.

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Кроме того, по условиям сделки, из Барселоны в Атлетико перейдет защитник Нелсон Семеду. Клубам осталось согласовать сумму компенсации за португальца.

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Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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