Немецкий форвард Крузе перешел в Фенербахче

Новости спорта: "Канарейки" объявили о подписании немецкого форварда Макса Крузе.

Нападающий Вердера Макс Крузе перешел в Фенербахче, сообщает официальный твиттер турецкого клуба.

Немецкий форвард поставил подпись под 3-летним контрактом с "желто-синими", который рассчитан до июня 2022 года. К "канарейкам" 31-летний игрок присоединился на правах свободного агента.

В подписании нападающего также были заинтересованы Ливерпуль и Бавария.

В минувшем сезоне Крузе провел 36 поединков в составе Вердера, забив 12 голов и совершив 14 ассистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Мехмет Топал покинул Фенербахче.