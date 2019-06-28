Немецкий форвард Крузе перешел в Фенербахче

Нападающий Вердера Макс Крузе перешел в Фенербахче, сообщает официальный твиттер турецкого клуба.
Немецкий форвард поставил подпись под 3-летним контрактом с "желто-синими", который рассчитан до июня 2022 года. К "канарейкам" 31-летний игрок присоединился на правах свободного агента.
В подписании нападающего также были заинтересованы Ливерпуль и Бавария.
M A X K R U S E.
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— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 28 июня 2019 г.
В минувшем сезоне Крузе провел 36 поединков в составе Вердера, забив 12 голов и совершив 14 ассистов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Мехмет Топал покинул Фенербахче.