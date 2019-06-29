Витория Гимараэш арендовала Бондаренко

Новости спорта: Украинский защитник Валерий Бондаренко проведет сезон в Португалии.

Шахтер отдал защитника Валерия Бондаренко в аренду на один сезон в Виторию Гимараэш, сообщает официальный сайт португальцев.

Отмечается, что украинский футболист сегодня прибыл в расположение клуба, где прошел медобследование и подписал контракт.

Напомним, экс-главный тренер Витории Луиш Каштру стал новым менеджером Шахтера. Португальскую же команду возглавил Иво Виейра.

Ассистент тренера Шахтера Северино: Клуб должен выигрывать трофеи.

Ранее сообщалось, что другой защитник "горняков", Ефим Конопля, отправился в аренду в черниговскую Десну.