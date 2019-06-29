Швед дебютирует за Селтик в поединке с Винером

Новости спорта: Украинец выйдет в стартовом составе.

Украинский вингер Марьян Швед впервые сыграет за новый клуб в товарищеском матче против Винер Шпорт-Клуб.

21-летний футболист впечатлил своей работой главного тренера Нила Леннона.

"Он смотрится отлично. Марьян Хорошо поработал на тренировочных занятиях, поэтому, понятное дело, мы предоставим ему шанс в грядущем поединке.", - приводит слова специалиста The Scottish Sun.

Нил решил доверить молодому полузащитнику место в стартовом составе.

Поединок Селтик — Винер начнется в 19:00 по киевскому времени. Отметим, что теперь он будет выступать под двадцатым номером.